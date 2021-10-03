برسالة للمسعفين والألمان بريطانيا.. تواصل مساعيها لحل أزمة سائقى الشاحنات

جدة - نرمين السيد - طلبت الحكومة البريطانية من آلاف الألمان المقيمين فى المملكة المتحدة قيادة الشاحنات للمساعدة فى حل أزمة نقص سائقى الشاحنات الثقيلة، التى أدت مؤخرًا إلى نقص الوقود فى البلاد، حتى لو لم يسبق لهم قيادة تلك الشاحنات من قبل.





وأرسلت وزارة النقل خطاب موقع من وزيرة النقل، البارونة فيرى، تطلب فيها من الألمان الذين يعيشون فى بريطانيا "التفكير فى العودة" إلى قطاع قيادة الشاحنات الثقيلة، بحسب ما أوردته صحيفة "الاندنبدنت" البريطانية.

وجاء فى الخطاب: "لم يسبق أن كانت الحاجة لمهاراتكم وخبراتكم القيمة أكبر مما هى عليه الآن".

وأضاف: "هناك فرص رائعة لقيادة المركبات الثقيلة فى قطاع الخدمات اللوجستية كما أن ظروف العمل تتحسن فى جميع أنحاء القطاع، بالإضافة إلى معدلات الأجور الجذابة، فإننا نشهد المزيد من الخيارات للعمل المرن، وساعات العمل الثابتة، والأيام الثابتة، بنظامى الدوام الكامل والجزئى".

وأشارت الصحيفة إلى أن رخص القيادة الألمانية الصادرة قبل عام 1999 تتضمن السماح بقيادة شاحنة صغيرة إلى متوسطة الحجم تصل حمولتها إلى 7.5 طن، ومن المفهوم أن هذا الخطاب قد وصل إلى تقريبًا جميع الألمان المقيمين فى المملكة المتحدة من حاملى هذه الرخصة، فيما لم يسبق لأحد منهم تقريبًا قيادة شاحنة ثقيلة.

جاء ذلك فى إطار عملية إرسال خطابات جماعية تطلب أيضًا من سائقى سيارات الإسعاف والمسعفين التقدم لقيادة الشاحنات الثقيلة.