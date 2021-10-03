الجزائر ردا على التصريحات المنسوبة لماكرون : نرفض التدخل فى شؤوننا

جدة - نرمين السيد - أعربت الجزائر عن رفضها القاطع للتدخل غير المقبول فى شؤونها الداخلية، على خلفية التصريحات المنسوبة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، التى ضمنها اتهامات مبطنة للنظام السياسى والعسكرى فى الجزائر.





وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، قرر أمس، استدعاء السفير الجزائرى لدى فرنسا للتشاور لـ"مواجهة الوضع غير المقبول بشكل خاص الناتج عن هذه التصريحات المنسوبة لماكرون غير المسؤولة". وقالت الرئاسة الجزائرية فى بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية: "عقب التعليقات التى لا جدال فيها، والتى نسبتها عدة مصادر فرنسية بالاسم إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، تعرب الجزائر عن رفضها القاطع للتدخل غير المقبول فى شؤونها الداخلية الذى تشكله هذه التعليقات".

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