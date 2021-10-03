البرازيل تسجل 468 وفاة و13.466 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى تقريرها اليومى أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 597.723، فيما وصل إجمالى عدد الإصابات إلى مليون و459.117.

وتحتل البرازيل المركز الثانى عالميا من حيث عدد وفيات كورونا بعد الولايات المتحدة