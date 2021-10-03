طريقة حجز مواعيد وزارة الخارجية الكويتية قسم التصديقات على الموقع الرسمي إلكترونياً

تعتبر وزارة الخارجية الكويت قسم التصديقات الجهة المسؤولة عن تصديقات الأختام والتوقيعات على المستندات والشهادات وغيرها التي يتم إصدارها من البعثات الخارجية للكويت او الجهات الاخرى. وللإستفادة من الخدمات التي تقدمها مديرية التصديقات في كل من مكاتب الفروع مثل صبحان، يجب الوصول الى نظام المواعيد وطلب حجز إلكتروني مسبق حيث ان ذلك جزء رئيسي وشرطاً أساسي لإتمام المعاملات، ويمكن الدخول إلى رابط وزارة الخارجية والقفز على منصة المواعيد لملئ النموذج للحصول على موعد باليوم والوقت الذي يحدده العميل.

طريقة حجز التصديقات بالرقم المدني

تعهد وزارة الخارجية الى موظفيها القيام بالتصديقات بترتيب موعد الكتروني، من قبل المستفيد- ويمكن معرفة طريقة حجز موعد التصديقات في مركز التصديقات الرئيسي في الشويخ او احد الفروع بخطوات سهلة شرحتها الوزارة وتتلخص بالقيام بما يلي، هي

الذهاب الى موقع وزارة الخارجية الكويتية ثم النقر على الخدمات القنصلية

الضغط على خدمة حجز موعد

تقوم الآن بإدخال الرقم المدني التابع لك، بالإضافة لرقم الهاتف

أختر واحداً من فروع الوزارة الذي يلائمك لإنجاز خدمتك اثناء وصولك.

مراعاة اختيار المكتب المناسب لمعاملتك وهو مكتب التصديقات.

يتم إستكمال طلب الحجز بتحديد فترة المراجعة صباحية او مسائية وإختيار تاريخ الموعد وفي أي وقت يكون، لتحصل بالنهاية على معرف الباركود عبر مسحة QR. او الإحتفاظ بالباركود كصورة على جهازك الذكي.

رابط وزارة الخارجية حجز موعد قسم التصديقات

دشنت الخارجية الكويتية رابط المواعيد على موقعها الرسمي، وبتسجيل الدخول عليه من قبل المواطنين والمقيمين يمكنهم تعبئة الحقول المطلوبة بالبيانات السليمة منها الرقم المدني لإكمال الحجر بصورة نهائية، فيتحقق للعميل بعد ذلك الحق في زيارة جميع فروع الوزارة مثل فرع صبحان او برج التحرير في الأوقات الذي اختارها مسبقاً لهذا الحجر على الفضاء الالكتروني. كما تتيح الوزارة على نفس الرابط المذكور خدمة التواصل وتلقي الشكاوى.

في النهاية نكون قد قدمنا كل شئ متعلق بحجز موعد وزارة الخارجية الكويت بالرقم المدني، أيضا بينا بوضوح كيف يمكن الوصول الى رابط منصة المواعيد الخاصة بالتصديقات بالتالي يستطيع المستفيدين إتمام عمليات حجوزاتهم المسبقة بكل يسر بإتباع تعليمات الحجز المنشورة على موقع ثقفني دوت كوم.