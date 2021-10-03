إكسبو 2020 دبي.. تجارب مبتكرة لمستقبل توصيل الطعام

بات الملايين من زوار إكسبو 2020 دبي على موعد مع لمحة عن مستقبل تجارب توصيل مبتكرة للأطعمة، تقدمها إحدى الشركات التي اُختيرت مزودا رسميا لخدمة توصيل الأطعمة لأكبر تجمع ثقافي في العالم.

ويمتد مطبخ مبتكَر ومستدام على طابقَين، ويوفر 30 علامة و15 نوعًا مختلفًا من المطابخ، مع 10 مركبات للتوصيل الذاتي، إلى جانب صانع آلي للمثلجات وآخر القهوة.

وتوفر منصة توصيل الأطعمة والتجارة السريعة مطابخ عالمية بطرق مبتكَرة وفعالة، عبر تقديم خدماتها إلى الزبائن الذين يتناولون الطعام في المطاعم والذين يطلبون الأطعمة.

كما يتاح سائقين تكون مهمتهم إيصال الأطعمة إلى أماكن محددة في أنحاء موقع إكسبو 2020 دبي، باستخدام دراجات كهربائية آمنة ومسؤولة على نحو مستدام.

ويمكن للضيوف استخدام شاشات مطبخ المتوفرة أو من خلال تطبيق إلكتروني لتسجيل طلباتهم، وسيحصلون على وجباتهم عبر حزام ناقل مخصص.

وسيُتاح أيضا أمناء صناديق لتسجيل الطلبات، ولاستلام الطلب أثناء استكشاف الزائر موقع إكسبو 2020 دبي، ويمكن تسجيل الطلب عبر التطبيق واستلامه من الأكشاك المخصصة في أنحاء الموقع، حيث يمكن أيضًا إيجاد شاشات لتسجيل الطلبات.

ويستعد إكسبو 2020 دبي ليكون وجهة للأطعمة بكل جدارة، مع توفيره أكثر من 200 منفذ لبيع الأطعمة والمشروبات، فضلا عن جولات زاخرة بالأطباق الشهية لعشاق الطعام، وتقنيات طهي رائدة.

ومن المتوقع أن يصل زوار إكسبو 2020 دبي إلى 25 مليون زائر، يتوافدون إلى المعرض على مدار ستة أشهر، هي مدة المعرض الأهم في العالم.