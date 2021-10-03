المستبعدين من التأهيل الشامل والشروط المطلوبة للتسجيل وطريقة تحديث البيانات

المستبعدين من التأهيل الشامل وأهم الشروط والمستندات المطلوبة للتسجيل في التأهيل الشامل، حيث أن التأهيل الشامل يعتبر طوق نجاة للكثير من أصحاب الاحتياجات الخاصة، والذين لا يقدرون علي الاعتماد علي أنفسهم وخدمة أنفسهم، لذا عملت الحكومة علي توفير الخدمات لهم التي تعملي علي توفير الجهد والتعب عليهم، ومن بين هذه الخدمات والذي يعتبر أهمهم وكما ذكرنا بمثابة طوق نجاة لهم هو التأهيل الشامل، ولكن هناك من تم استبعادهم من التأهيل الشامل وهو ما سنقوم بتوضيحه اليوم المستبعدين من التأهيل الشامل وأهم الشروط والمستندات المطلوبة للتسجيل في التأهيل الشامل .

المستبعدين من التأهيل الشامل أولا تعريف التأهيل الشامل

تعبر خدمة التأهيل عن خدمة إلكترونية تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المملكة العربية السعودية علي أخذ حقوقهم الخاصة، كما تعمل علي توفير مختلف الخدمات لهم، وتقديم المساعدة لهم في الامتزاج بالحياة الطبيعية.

والخدمات التي تقدم لهم عن طريق خدمة التأهيل الشامل عبارة عن مبالغ مالية تدفع لهم كمساعدة لهم ويتم دفعها وتقديمها إليها وفقا لمجموعة من الشروط والمعايير التي تم وضعها من قبل الوزارة وتم الإعلان عنها ويجب أن يتم توفرها في الشخص حتي يتم الموافقة علي تقديم التأهيل الشامل له، وتعرف أيضا على تقديم طلب إثبات خلع

من هم المستبعدين من التأهيل الشامل

تم تحديد بعض الشروط التي إذا توفرت علي أحد الأشخاص يتم استبعده من التأهيل الشامل وأهم هذه الشروط يمكن حصرها فيما يلي :

أن يختفي سبب العجز في الشخص المستفيد.

وكذلك أن يتخطى الدخل الشهري للمستفيد عن أربعة آلاف ريال سعودي .

أن لا يقوم المستفيد بتسجيل البيانات أثناء الفترة التي تم وضعها من قبل الوزارة للتسجيل .

وكذلك أن يستقر الشخص المستفيد وأسرته خارج المملكة.

أن يكون الشخص الذي يقوم بطلب المساعدة تخطي عمره ال45

أن يقوم الشخص المستفيد بإرسال خطاب بطلب تأكيد إلغاء الخدمة.

أن لا يقل عمر الطالب للخدمة عن سنتين ولا يزيد عن 45 عاما.

في حالة أن يكون المتقدم للخدمة فوق عمر ال45 بنبغي أن يقدم إثبات أن الإعاقة وقعت قبل عمر ال45 .

أن لا تخطي راتب الشخص الأعزب عن 2500 ريال سعودي وإذا كان متزوج لا يزيد الراتب عن 3000 ريال سعودي .

أن يكون الشخص من الذين يتلقون إعانات شهرية .

من أهم الشروط أن يتقدم الشخص الراغب في الحصول علي المنحة إلي المركز حتي يتم فحصه من قبل الأطباء المتواجدين في المركز.

أن يتم توافر الهوية الشخصية وصورة منها .

أن يتم توافر أخر تقرير طبي للشخص يثبت به الإعاقة وتاريخها ويجب ألا يتخطى تاريخه عن عام واحد من التقديم.

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في حالة أن المتقدم موظف يجب إثبات تحديد الراتب تعرف أيضا على نظام الصندوق العقاري الجديد ومرحلة جديدة من التنمية

طريقة التقديم للحصول على التأهيل الشامل

القيام بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

القيام بتسجيل الدخول عن طريقة كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

ثم الضغط على خدمات الوزارة.

وبعدها الضغط على بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية.

والقيام باختيار خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وكتابة جميع بيانات المستفيد.

وإدخال البيانات الخاصة بالدخل.

كتابة بيانات الحساب المصرفي.

ثم التأكيد على صحة البيانات الخاصة بالمتقدم.

وتقديم الطلب

أهم شروط التأهيل الشامل .أهم المستندات المطلوبةطريقة تحديث البيانات أون لاين

كما إنه هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يتمكن بها من لديه الرغبة في تحديث وتعديل البيانات في التأهيل الشامل. ويمكننا ذكر الخطوات المطلوبة للتحديث كما يلي :