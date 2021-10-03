زلزال بقوة 6 درجات يضرب المحيط الهندى

جدة - نرمين السيد -

وأضافت الهيئة أن الهزة وقعت عند الساعة 20:43 بالتوقيت العالمى من يوم السبت، مشيرة إلى أن مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 1153 كيلومترا شمال شرقى مدينة هيتادو فى جنوب جمهورية جزر المالديف.

ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع أى تسونامى جراء الزلزال.