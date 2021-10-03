جناح "ألف" في إكسبو دبي يروي قصة التنقل بين الماضي والحاضر

مع افتتاح إكسبو 2020 دبي، أصبح الزوار على موعدٍ مع الإبهار، في جناح التنقل (ألِف)، حيث تتجلى النُصُب الضخمة التي تكاد تبدو صورًا حية، إلى جانب أكبر مصعد في العالم يحمل أكثر من 160 شخصا، فضلا عن ملامح برنامج الإمارات الوطني للفضاء.

ويصحب الجناح زواره في رحلة عبر الزمان والمكان، تبدأ قبل 4500 عام في منطقة ساروق الحديد الأثرية، التي عُثر فيها على الخاتم القديم الذي ألهم شعار إكسبو 2020 دبي.

تدعو هذه التجربة زوّار الجناح إلى الاطّلاع على مدينة مستقبلية افتراضية، حيث يُمكنهم التعرّف على لمحة عن مستقبل التنقل.

كما يستعرض الجناح الدور الحيوي لدولة الإمارات والعالم العربي في النهوض بالتقدم البشري، وفي مفارقة تاريخية ينقل أكبر مصعد في العالم زوار الجناح إلى بيت الحكمة في بغداد القرن التاسع الميلادي، قبل التعرف على عمالقة التنقل، الذين وضعت لهم نصُبٌ بارتفاع تسعة أمتار.

تمثل النُصب شخصيات من العصر الذهبي للحضارة العربية، تقديرا لمساهمتهم في دفع عجلة التنقل العالمي على مدى قرون. ومن بينهم الملاح ابن ماجد، والرحالة الشهير ابن بطوطة.

ومن العناصر الأساسية في قصة التنقل الدور الذي لطالما أدته دبي ودولة الإمارات في التواصل والربط بين الناس على نطاق عالمي.

وسيحظى الزوار بلمحة عن التقدم الهائل الذي أحرزته دولة الإمارات في السنوات الخمسين الماضية في مجالات متعلقة بالتنقل.

من بين هذه المجالات: الطيران والخدمات اللوجستية والمدن الذكية، بالإضافة إلى التوسع في علوم الفضاء عبر برنامج الإمارات الوطني للفضاء ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل".

ويمكن للزوار أيضا الاستمتاع بمشاهدة معروضات لأحدث أجهزة النقل، فضلا عن مشاهدة عروض وحضور فعاليات وندوات ذات صلة بالتنقل في ساحة الجناح.

صممت الجناح شركة "فوستر + بارتنرز" المتخصصة في التصميم والهندسة المعمارية. ويهدف التصميم، الذي يتّخذ شكل أضلاع بها منحنيات، إلى استحضار الحركة.

أمَّا الطبقة الخارجية لهيكل المبنى، المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، فهي مستلهمة من المصدات المصنوعة من الكروم وأجنحة الطائرات، وتعكس الحركة من المناطق المحيطة.