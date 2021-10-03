إعصار شاهين .. أكثر من 60 شخصا جنوب شرق إيران

جدة - نرمين السيد - ووصل الإعصار، حسبما ذكرت السلطات الإيرانية، إلى مدينة تشابهار جنوب محافظة سيستان وبلوشستان بعد هطول الأمطار فى المنطقة فجر السبت ما أدى إلى تحطيم وغرق لنشين للصيد فى ميناء بساندر دشتيارى الواقع على بعد 100 كيلومتر من ميناء تشابهار.

وقال المدير العام لشؤون الشحن والنقل الطرقى فى جنوب محافظة سيستان وبلوشستان، جلال الدين قادري، إن طريق ريمدان الحدودى ومفترق طرق نغور-بريس وطريق سماج-سندها قد أغلقت حتى إشعار آخر بسبب الإعصار.

وأضاف قادرى أنه "بعد أن أعلنت منظمة الأنواء الجوية مسبقا عن وقوع الإعصار فى المناطق الجنوبية لمحافظة سيستان وبلوشستان فقد بادرت هذه الدائرة لجعل جميع دوريات الطرق والمواصلات فى حالة التأهب لتقديم الخدمات اللازمة فى أقصر فترة زمنية ممكنة لمستخدمى الطرق".

وذكر المدير العام لإدارة الأزمة فى محافظة سيستان وبلوشستان أنه لم تصل لغاية الآن أى تقارير عن وقوع ضحايا فى المنطقة جراء الإعصار.

من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، ظهر السبت، إن 52 شخصا راجعوا المراكز الطبية فى المناطق التى اجتاحها الإعصار بينهم 3 رقدوا فى المراكز الطبية.

وأوضح أن غالبية المشاكل الحاصلة بسبب الإعصار تتعلق بالعيون وأمراض التنفس والقلب، وقال إن المصابين غادروا المستشفيات بعد أن تلقوا الخدمات الطبية اللازمة.

ومساء السبت أفادت وكالة "فارس" بتسجيل 13 إصابة جديدة جراء الإعصار فى ميناء تشابهار، مضيفة أنه أسفر كذلك ن انقلاب قاربين لصيادى سمك ما أدى إلى فقدان 5 بحارة.