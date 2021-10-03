بوابة النفاذ الموحدة masar.sa رابط تسجيل منصة مسار ترقيات المعلمين للعام 1443

masar.sa رابط تسجيل منصة مسار الإلكترونية لتقديم المعلمين في مدارس المملكة على الترقي من المرتبة الواقعة إلى المرتبة الأعلى، وذلك عبر منصة الدخول الوطني الموحدة، وذلك بعد اتباع كافة الإجراءات اللازمة والتي تخص الترقي في المجال التعليمي حسب اللوائح الخاصة بوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية الجديدة.

لوائح الترقيات في وزارة التربية والتعليم

حيث قامت وزارة التعليم بالموقع الشامل لها بتحديد موعد تسجيل المعلمين للترقيات في المجال التعليمي للعام 1443، وذلك بالرغم من انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث يقوم المعلمين بالتسجيل بالمنصة مع استيفاء الخطوات والشروط اللازمة للتسجيل، والتي يكون من أهمها الكفاءة المهنية اللازمة والحصول على الرخصة المنية، كما يكون على الراغبين في التسجيل بالقبول قضاء خمسة سنوات على الأقل ليتمكن من الحصول على الترقية اللازمة، كما يجب عليه أن يكون له سجل وظيفي نظيف ليس فيه جزاءات و عقوبات أو تقصير في مواعيد أو الأداء التعليمي، ويكون عليهم الالتزام بالمواعيد والشروط اللازمة للتقديم بالمنصة الإلكترونية.

منصة مسار الرقمية

هي منصة أطلقتها وزارة التربية والتعليم لاستقبال تسجيلات المعلمين لجميع ما يخص شؤونهم، وقد سميت بنظام فارس الإلكتروني ثم تغير الاسم إلى منصة مسار الإلكترونية، والتي يتم من خلالها الدخول على بوابة الدخول الوطني الموحدة والتسجيل في طلبات الترقي في الدرجة الوظيفية حسب اللوائح الوظيفية التي يتم فيها تحديد القواعد العامة للتقديم والتسجيل وأيضا القبول، وتأتي من باب التسجيل الرقمي والانتهاء التام من التعاملات الورقية التي يتعامل فيها الراغب في التسجيل مع الموظفين مباشرة، وجاءت ضمن التأكد من التطور الرقمي للمملكة ومؤسساتها جميعها، ومنها المؤسسات التعليمية، من إطار رؤية 2030.

يقوم المعلم الذي استوفى شروط التسجيل بالدخول على منصة مسار الترقيات للمعلمين. يتم اختيار الدخول منصة منصة الدخول الوطني الموحدة. يقوم بالانتقال إلى صفحة تسجيل المنصة الموحدة. يتم كتابة اسم المستخدم كاملا. يقوم بكتابة كلمة المرور الخاصة بالتسجيل السابق. يتم كتابة رمز التحقق المرئي. يقوم باختيار ايقونة تسجيل الدخول. يتاح للمعلم التسجيل من جديد وعمل كلمة مرور جديدة بالتباع الخطوات اللازمة لذلك.

تسجيل masar.sa رابط تسجيل منصة مسار ترقيات المعلمين بوابة الدخول الموحدة

يتم ابتداء من اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021 الدخول الرسمي من خلال بوابة النفاذ الموحدة masar.sa رابط تسجيل منصة مسار وذلك للتسجيل الإلكتروني في ترقيات المعلمين للعام 1443 والذي أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تحديد الموعد المقرر أن يقوم المعلمين بالتقديم على الترقي إلى المنزلة والمرتبة الأعلى عبر البوابة الوطنية للتسجيل والقبول في الترقيات.