مقتل شرطى وإصابة 10 مدنيين على الأقل فى احتجاج للمعارضة فى تشاد

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الشرطة التشادية، بول مانجا: "الاشتباكات نجم عنها 10 إصابات طفيفة ووفاة شرطى"، بحسب "رويترز".

الاحتجاج نُظم بناء على طلب من ائتلاف "واكيت تاما" المعارض، وذلك للتنديد بالمجلس العسكرى الانتقالى الذى سيطر على السلطة فى أبريل بعد مقتل الرئيس إدريس ديبى.

واتهم الائتلاف الشرطة باستخدام القوة المفرطة وقال إن نحو 20 شخصا أصيبوا بينهم إصابات بالذخيرة الحية.

وأضاف الائتلاف فى بيان "هذه الوحشية من جانب قوات إنفاذ القانون غير مقبولة بالمرة لأن المسيرة كانت سلمية بل وأكثر من ذلك كان مصرح بها".

وقدر الائتلاف عدد المشاركين فى المسيرة بنحو 1.200 شخص بينما قالت الشرطة إن المشاركين كانوا نحو 100 فقط.