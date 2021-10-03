ترامب يطالب القضاء برفع الحظر عن حسابه على تويتر

جدة - نرمين السيد - وقدم محامو ترامب - حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الأحد، الطلب إلى قاض فيدرالى بولاية فلوريدا لإصدار أمر قضائى ضد شركة تويتر ورئيسها التنفيذى جاك دورسى باعتبارها أجبرت من جانب أعضاء بالكونجرس من المعارضين لترامب على حظر حسابه.

يذكر أن ترامب كان يستخدم منصة تويتر بصورة كبيرة خلال فترة حكمه التى استمرت أربع سنوات وحملته لإعادة انتخابه فى العام الماضى والتى باءت بخروجه من البيت الأبيض مهزوما أمام الرئيس الحالى جو بايدن.

وقد حظرت تويتر حساب الرئيس الأمريكى السابق بسبب ما نسب إليه من وقوفه خلف أعمال الشغب التى شهدها محيط الكونجرس واقتحامه يوم 6 يناير اعتراضا على فوز بايدن بالرئاسة.