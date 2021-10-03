جدة - نرمين السيد - وقدم محامو ترامب - حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الأحد، الطلب إلى قاض فيدرالى بولاية فلوريدا لإصدار أمر قضائى ضد شركة تويتر ورئيسها التنفيذى جاك دورسى باعتبارها أجبرت من جانب أعضاء بالكونجرس من المعارضين لترامب على حظر حسابه.
يذكر أن ترامب كان يستخدم منصة تويتر بصورة كبيرة خلال فترة حكمه التى استمرت أربع سنوات وحملته لإعادة انتخابه فى العام الماضى والتى باءت بخروجه من البيت الأبيض مهزوما أمام الرئيس الحالى جو بايدن.
وقد حظرت تويتر حساب الرئيس الأمريكى السابق بسبب ما نسب إليه من وقوفه خلف أعمال الشغب التى شهدها محيط الكونجرس واقتحامه يوم 6 يناير اعتراضا على فوز بايدن بالرئاسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يطالب القضاء برفع الحظر عن حسابه على تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.