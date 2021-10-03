رابط منصة مدرستي التعليمية وكيفية التسجيل برقم الهوية 1443

رابط منصة مدرستي التعليمية، من أكثر الامور بحثا الآن على كافة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي هو رابط منصة مدرستي التعليمية، ولم يكن ذلك أمر غريب بعد أن تم توجه كافة الخدمات التعليمية للشبكة العنكبوتية وتحويلها إلى خدمات رقمية، ولم يكن ذلك مقتصر على المملكة العربية السعودية فقط، ولكن قامت معظم دول العالم بالاتجاه نحو ذلك خلال الفترة السابقة، وبالأخص بعد انتشار فيروس كورونا الذي حتم على الجميع المكوث في المنزل وعدم التعرض لأي تزاحم، لذلك أصبحت منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد أحد أهم المنصات التي أطلقتها وزارة التعليم في السعودية، وقد ساهمت بالفعل بشكل كبير جدا في استكمال العام الدراسي خلال العامين الماضيين.

رابط منصة مدرستي التعليمية

يزداد البحث بشكل ملحوظ في الفترة الحالية عن رابط منصة مدرستي التعليمية، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد حيث يعتمد عليها الطلاب بشكلأساسي في استقبال المقرر الدراسي والتواصل مع معلميهم لتلقي دروسهم، ولم يقتصر دور منصة مدرستي الالكترونية على ذلك فقط، ولكن يعتمد عليها أولياء الأمور أيضًا في متابعة أبناءهم ومعرفة مستوى تحصيلهم الدراسي، كمايتجه إليها أولياء الأمورأيضا من أجل التقديم لأبنائهم في مرحلة الروضة والصف الأول الابتدائي من خلال التسجيل في المنصة وادخال بعض البيانات.

رابط منصة مدرستي التعليمية وطريقة التسجيل

حرصت الحكومة السعودية كل الحرص على تأمين حياة مواطنيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فعملت على تدشين رابط منصة مدرستي التعليمية التي تقدم محاكاة للواقع أثناء الحضور إلى المدرسة ولكن بشكل الكتروني، حيث وفرت للطلاب كل ما يجتاحونه وهم في منازلهم وسهلت عملية التواصل المباشر بين المعلم والطالب وولي الأمر، ويمكنكم الآن تحميل رابط منصة مدرستي التعليمية وتسجيل حساب بالمنصة لتتمكنوا من الاستفادة بكافة الخدمات التي توفرها المنصة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: