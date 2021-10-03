نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول هُنا برقم جلوس الطلاب عبر الموقع الرسمي للوزارة

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول، استكمالا لمجهودات الحكومة العراقية في الفترة الأخيرة في ظل انتشار فيروس كورونا ومحاولاتها الضارية من أجل حماية مواطنيها والحد من انتشار الفيروس وتقليل نسب العدوى على أراضيها، قامت وزارة التعليم بالعراق بتجهيز الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها لاستقبال طلبات الطلاب وأولياء الأمور وبالأخص مع رغبتهم في الاطلاع على نتائج هذا العام الدراسي الذي شهد الكثير من العقوبات والتحديات التي تصدوا لها بشجاعة، وإليكم أهم التفاصيل في التقرير التالي.

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول

يبحث الكثير من المواطنين في كافة محافظات العراق الآن عن رابط موقع وزارة التربية العراقية لمعرفة نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول، وخاصة بعد أن أعلنت مصادر مسؤولة بداخل الوزارة عن اقتراب موعد الكشف عن نتائج جميع الطلاب المقيدين يالصف السادس الاعدادي التي ينتظرها المئات منذ فترة، وجدير بالذكر أنه انتهى طلاب المرحلة الاعدادية من امتحاناتهم خلال عدة أسابيع في لجان امتحان مؤمنة وتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بشكل مكثف، وقد أشادت الوزارة بأداء الطلاب في الامتحانات، وأشار مصدر مسؤول في تصريحات إعلامية أن نسبة النجاح جاءت مطمئنة ومبشرة للخير بشكل كبير وأكد أن الطلاب ابلوا بلاءاً حسنا في تلك الامتحانات، وأكد أيضا أن عمليات التصحيح صارت بشكل دقيق ومنظم ليأخذ كل طالب حقه، كما أكد المصدر أن النتيجة سوف تكون متاحة عبر الموقع الألكتروني الخاص بالوزارة في خلال ساعات قليلة، وخلال الفقرة التالية تتعرفون على خطوات معرفة النتائج تابعو.

رابط معرفة نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول

حددت وزارة التعليم العراقية بعض الخطوات البسيطة التي يسهل على الطالب أو ولي أمره اتباعها لاستخراج نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول بكل سهولة عبر الموقع الرسمي للوزارة وتتمثل تلك الخطو ات فيما يلي: