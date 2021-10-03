مطارات عمان: إعادة جدولة جميع الرحلات من وإلى مطار مسقط بسبب إعصار شاهين

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة مطارات عُمان، اليوم الأحد، إعادة جدولة جميع الرحلات من وإلى مطار مسقط الدولى، وإعادة جدولتها إلى وقت لاحق أو حتى إشعار آخر، بسبب بسبب الإعصار المدارى "شاهين" الذى يضرب بحر العرب.





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