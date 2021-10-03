طريقة فتح حساب مصرف الراجحي عبر الانترنت 1443

طريقة فتح حساب مصرف الراجحي عبر الإنترنت ١٤٤٣. حيث يعتبر مصرف الراجحي أحد اكبر المؤسسات المصرفية داخل المملكة العربية السعودية. وكذلك يتمتع مصرف الراجحي بخبرة كبيرة في السوق المصرفية السعودية لأكثر من ٥٠ عاما. حيث تم افتتاح أول فروع المصرف فى منطقة الرياض عام ١٩٥٧. ثم يعتبر مصرف الراجحي أحد المصارف التي تتعامل علي أساس أحكام الشريعة الإسلامية. وقد بلغ رأس المال الخاص بالمصرف إلي اكثر من ٢٥ مليار ريال سعودي. وقد امتد نشاط المصرف إلى العديد من الدول على سبيل الذكر الكويت والأردن وماليزيا. ونتعرف ألان علي طريقة فتح حساب عبر الإنترنت بخطوات بسيطة والمميزات التي سوف تحصل عليها :

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمصرف عبر الرابط www.alrajhibank.com.sa ثم نضغط على الخيار الحسابات و البطاقات ثم نختار بعد ذلك الحساب الجاري ونضغط على أيقونة فتح حساب بعد ذلك تقوم بتعبئة النموذج الخاص بفتح الحساب ثم نقود بإدخال رقم الجوال وإدخال رمز التأكيد بعد ذلك الدخول إلي بوابة النفاذ الوطني الموحد و تأكيد البيانات بعد ذلك تصلك رسالة بمعلومات الحساب علي الجوال ثم تقوم بإصدار بطاقة الصراف الألي الخاصة بالحساب من احد أجهزة الخدمة الذاتية بالفروع

تقديم بطاقة الهوية الوطنية للسعودين أو هوية المقيمين للأجانب كذلك يجب ألا يقل سن مقدم الطلب عن ١٨ عاما للبالغين و ١٥ عاما للقصر وكذلك أن يكون رقم الجوال المستخدم للتسجيل صادر من احدي الشركات السعودية ويجب أن يكون العنوان صحيحا كذلك أن يكون مقدم الطلب مسجل من قبل على مصة أبشر لتوثيق الحساب يجب أن يكون رقم الجوال المسجل خاص بصاحب الحساب كذلك أن لا يكون مقدم طلب الحصول على الحساب لدية حساب بالفعل بالصرف.

حساب جاري ويتميز الحساب الجاري بعده مميزات وهي:

لايوجد رسوم شهرية علي الحساب.

كذلك الحصول علي بطاقة خصم مدي مجانا

كذلك يمكنك التحكم والوصول الي حسابك عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق المصرف

أولا طريقة فتح حساب جاري فى مصرف الراجحيشروط فتح الحساب في مصرف الراجحيأنواع الحسابات في مصرف الراجحي

2. حساب التميز ويجب توافر عدة شروط لفتح حساب التميز وهي:

فتح الحساب بمبلغ لا يقل عن ٢٥٠ ألف ريال كذلك يجب الحفاظ على متوسط ارصدة بمبلغ ١٠٠ ألف ريال وكذلك يمكنك فتح الحساب بضمان تحويل راتب لا يقل عن ٢٠ ألف ريال

فتح الحساب في أي وقت عبر الموقع الرسمي وتحديد الفرع الذي ترغب التعامل معه. أصدار كشف حساب بصفة دورية لبيان حركة الحساب. كذلك يمكنك سداد جميع الفواتير والمدفوعات الحكومية عبر الموقع. ويمكنك عمل التحويلات الداخلية والحوالات الدولية بأنواعها إجراء جميع المعاملات البنكية عن طريق الخدمات الإلكترونية.

مميزات فتح الحساب في مصرف الراجحي

وفي الختام نكون قد انتهينا من شرح طريقة فتح الحساب الجاري في مصرف الراجحي. والشروط الواجب توافرها لفتح الحساب.