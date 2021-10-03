جدة - نرمين السيد - أعلن المركز العمانى للطوارئ، اليوم الأحد، إخلاء منطقة القرم التجارية وبعض ولايات محافظة الظاهرة، بسبب إعصار شاهين" الذى يضرب السلطنة لأول مرة، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





كما أوصى المركز بإخلاء مناطق من العاصمة مسقط ومناطق أخرى من محافظة الظاهرة بسبب الإعصار الذى وصل إلى سلطنة عمان منذ أمس السبت. وكانت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة فى عمان قد أمرت، أمس السبت، قاطنى المناطق الواقعة فى نطاق التأثير المباشر لإعصار "شاهين"، بإخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المعلن عنها فى مختلف وسائل الإعلام، وذلك بداية من ولاية بركاء وإلى ولاية صحم، وكذلك الشريط الساحلى لمحافظة مسقط وبعض المناطق الساحلية لمحافظة جنوب الشرقية التى تقع فى نطاق الإعصار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمان: إخلاء منطقة القرم وبعض ولايات الظاهرة بسبب إعصار شاهين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.