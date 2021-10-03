الهند تسجل 22 ألفا و842 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة...

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 22 ألفا و842 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 33 مليونا و 791 ألفا و61 حالة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية. ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز"، عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 244 وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 448 ألفا و817 حالة. وقامت الهند بتوزيع 73 مليونا و 76 ألفا و856 جرعة لقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.

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