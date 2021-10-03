تسجيل أول وفاة بسبب إعصار شاهين فى عمان

جدة - نرمين السيد - أكدت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة فى عمان، اليوم الأحد، مصرع طفل بعد ساعات قليله من فقدانه فى تجمعات مائية جراء إعصار شاهين الذى ضرب مناطق عدة بالسلطنة، حسبما ذكرت وسائل إعلام عمانية.





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