عمان: وقف الحركة والكهرباء بسبب إعصار شاهين و3 آلاف شخص فى مراكز إيواء

جدة - نرمين السيد - فيما أعلن المركز العمانى للحالات الطارئة، أن قرابة 3 آلاف شخص لجأوا لمراكز الإيواء بالمحافظات المتضررة، لافتًا إلى أنه تم تجهيز 136 مركز إيواء بالمحافظات المتوقع تأثرها بالإعصار.
كما فصلت السلطات العمانية التيار الكهربائى عن محطة السيب الفرعية لتوزيع الكهرباء، ما سيؤدى ذلك انقطاع التيار الكهربائى عن المنطقة المحيطة بنادى السيب ووادى اللوامى.
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