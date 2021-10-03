تونس: تظاهرة مؤيدة للرئيس قيس سعيد فى العاصمة

جدة - نرمين السيد - فيما أغلق الأمن التونسى المنافذ المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بالكامل، وتفقد وزير الداخلية التونسى الإجراءات الأمنية فى الشارع صباح اليوم.
وكانت أحزاب حركة الشعب والتحالف من أجل تونس والتيار الشعبى دعوا أنصارهم إلى المشاركة فى مسيرات ووقفات بمختلف الولايات، دعمًا للرئيس قيس سعيد، اليوم الأحد.
كما أطلق مناصرون لرئيس الجمهورية دعوات على صفحات التواصل الاجتماعى للخروج إلى الشارع تعبيرًا عن مساندتهم لقراراته منذ 25 يوليو الماضى، وذلك ردا على وقفة احتجاجية مناهضة للرئيس نفذها عناصر من حركة النهضة وحلفاؤها، الأحد الماضى، فى العاصمة.
وشددت الدعوات على ضرورة الإلتزام الصارم بمقتضيات التحرك السلمى والإعراض عن كل حملات التحريض والتشويه والمغالطة.
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