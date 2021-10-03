شروط الحصول على معاش الضمان للمتزوجة والعزباء

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة عن القيام بمبادرة لمساعدة المحتاجين في المملكة بتوفير مبلغ شهري، كما أوضحت المنظمة أن هناك شروط معينة للحصول على المعاش الشهري ويجب أن تكون الفئة تستحق ذلك نظراً لعدم وجود عائل للأسرة أو غياب الزوج، المواطنات العزباء والأرامل، والمطلقات ومن فقدوا وظائفهم في فترة انتشار فيروس كورونا. الشروط العامة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي أن يكون المتقدم مواطن سعودي أو مقيم بالمملكة.

أن يكون عمر المتقدم للضمان 35 عام فما فوق.

لا يمتلك أي سجلات ضريبية أو سجل تجاري.

أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية.

أن يكون دخل المتقدم أو المتقدمة بشكل عام لا يزيد عن 3 آلاف ريال سعودي وفي هذه الحالة سيتم رفض الطلب مباشرة. شروط معاش الضمان للعزباء أن تكون المتقدمة بالطلب سعودية الجنسية.

أن تكون الفتاة ليس لها عائل أو مصدر دخل يكفي مصروفاتها.

أن تكون الفتاة ليست على سوق العمل ولا تمتلك وظيفة.

عدم امتلاك أي ممتلكات عقارية. شروط تقديم معاش الضمان للمتزوجة ليس لها معاش شهري ولا تمتلك أي ممتلكات عقارية.

أن تكون سعودية الجنسية وأقل من سن التقاعد.

يشترط أن لا يكون لها عائل للأسرة كغياب الزوج أو الطلاق.

يتم صرف معاش الضمان للمرأة التي سُجن زوجها ولديها أبناء.

تحصل الأرملة التي فقدت زوجها في الحرب عند دفاعه عن المملكة العربية السعودية على معاش الضمان الاجتماعي.

ألا يزيد الراتب الشهري للزوجة عن 3 آلاف ريال سعودي. خطوات التقديم على معاش الضمان يمكن للفئات التي تجد نفسها مستحقة لهذا المعاش التقديم للحصول عليه من خلال اتباع الخطوات التالية: في البداية قم بالدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قم بالدخول إلى خانة خدمات الوزارة ثم دليل الخدمات.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول على خيار الحصول على الخدمة.

قم بإدخال بياناتك الشخصية التي تتمثل في رقم الهوية ورقم الإقامة وكلمة المرور ورقم الجوال والدخل الشهري وباقي البيانات الأخرى.

بعد ذلك إضغط على حفظ وسيتم إخبارك بقبول الطلب بعد مراجعته. الوسوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة عن القيام بمبادرة لمساعدة المحتاجين في المملكة بتوفير مبلغ شهري، كما أوضحت المنظمة أن هناك شروط معينة للحصول على المعاش الشهري ويجب أن تكون الفئة تستحق ذلك نظراً لعدم وجود عائل للأسرة أو غياب الزوج، المواطنات العزباء والأرامل، والمطلقات ومن فقدوا وظائفهم في فترة انتشار فيروس كورونا. الشروط العامة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي أن يكون المتقدم مواطن سعودي أو مقيم بالمملكة.

أن يكون عمر المتقدم للضمان 35 عام فما فوق.

لا يمتلك أي سجلات ضريبية أو سجل تجاري.

أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية.

أن يكون دخل المتقدم أو المتقدمة بشكل عام لا يزيد عن 3 آلاف ريال سعودي وفي هذه الحالة سيتم رفض الطلب مباشرة. شروط معاش الضمان للعزباء أن تكون المتقدمة بالطلب سعودية الجنسية.

أن تكون الفتاة ليس لها عائل أو مصدر دخل يكفي مصروفاتها.

أن تكون الفتاة ليست على سوق العمل ولا تمتلك وظيفة.

عدم امتلاك أي ممتلكات عقارية. شروط تقديم معاش الضمان للمتزوجة ليس لها معاش شهري ولا تمتلك أي ممتلكات عقارية.

أن تكون سعودية الجنسية وأقل من سن التقاعد.

يشترط أن لا يكون لها عائل للأسرة كغياب الزوج أو الطلاق.

يتم صرف معاش الضمان للمرأة التي سُجن زوجها ولديها أبناء.

تحصل الأرملة التي فقدت زوجها في الحرب عند دفاعه عن المملكة العربية السعودية على معاش الضمان الاجتماعي.

ألا يزيد الراتب الشهري للزوجة عن 3 آلاف ريال سعودي. خطوات التقديم على معاش الضمان يمكن للفئات التي تجد نفسها مستحقة لهذا المعاش التقديم للحصول عليه من خلال اتباع الخطوات التالية: في البداية قم بالدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قم بالدخول إلى خانة خدمات الوزارة ثم دليل الخدمات.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول على خيار الحصول على الخدمة.

قم بإدخال بياناتك الشخصية التي تتمثل في رقم الهوية ورقم الإقامة وكلمة المرور ورقم الجوال والدخل الشهري وباقي البيانات الأخرى.

بعد ذلك إضغط على حفظ وسيتم إخبارك بقبول الطلب بعد مراجعته.

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