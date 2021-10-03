تبحث عن منح الضمان الاجتماعي الدراسية 1443، في هذا المقال سوف نسرد لك جميع التفاصيل حول المنح التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في المملكة العربية السعودية،ومن الجدير بالذكر ان هنالك بعض فئات المجتمع التي تستحق أن يتم تقديم لها كل أنواع العون والمواساة وإعانتهم على تكليفات الحياة ومتطلباتها.

ومن هذه الفئات هم ذوي الربح المحدود، بالفضلا على ذلك الشخصيات العاجزين عن المجهود نتيجة لـ تقدمهم في السن، أو جراء إعاقة جسدية أو عقلية، فهم غير قادرين على إدخار المطالب اللازمة والضرورية التي يحتاجونها، وذلك مثل الطعام والشرب والمسكن والعلاج، إضافة إلى ذلك تكليفات دراسة أولادهم، ولأجل هذا حملت البلد السعودية على عاتقها المراعاة بهذه الأصناف المجتمعية، ولذا عن طريق مساعدتهم ماليا، بما يعينهم على تكليفات الحياة، ومن مظاهر مساندة إدارة الدولة السعودية هو عطاء هذه الشرائح المجتمعية ضماناً اجتماعيا.

منح الضمان الاجتماعي الدراسية 1443

هنالك العديد من الجامعات التي يمكن لذوي الاحتياجات التقديم اليها

أولا: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:

ولأجل الموافقة للدراسة في تلك الجامعة ينبغي أن تمنح المحددات والقواعد الآتية:

١ – أولاد وإناث الأسر المدونة في الضمان الاجتماعي.

٢ – أن يكون الطالب المتقدم تابعا لإحدى الجمعيات الخيرية التي تقوم على حفظ الأيتام.

٣ – أن يكون التقديم في مدة استقبال الطلبات.

٤ – إرفاق جميع المعلومات، مع التحقق من سلامتها.

٥ – يتم إعفاء ذوي الإعاقات من الضرائب بقدر يمكن أن تصل إلى ٥٠ ٪.

ثانياً: الجامعة السعودية الإلكترونية:

وهنالك محددات وقواعد للقبول في الدراسة فيها على حساب الضمان الاجتماعي، وهي إضافة إلى الشروط التي ذكرناها في الفقرة السابقة

١ – من ساهم في إجراءات إعادة الأمل.

٢ – التلاميذ في القطاعات العسكرية والأمنية، أو أبناؤهم وبناتهم وزوجاتهم، مع إرفاق ما يثبت تواجده في التجنيد.

ثالثا: جامعة تبوك:

ويكون الإعفاء من الضرائب فيها لتلاميذ الدبلوم التربوي، ولذا للشخصيات المستفيدين من الضمان الاجتماعي واللذين قاموا بتسجيل فيه، وزيادة على ذلك ست جامعات أخرى هي: جامعة الباحة، وجامعة الجوف، وجامعة الطائف، وجامعة طيبة، وجامعة الملك فيصل، والجامعة الإسلامية بالبلدة المنورة، ولكل جامعة شروطها المحددة، بالفضلا على ذلك نسب الإعفاء أو تقليل الضرائب الدراسية.