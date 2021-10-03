"قهوة الطاقة الشمسية".. جناح إيطاليا يبهر زوار "إكسبو 2020"

يخوض الزائر للجناح الإيطالي بمعرض "إكسبو 2020" تجربة مميزة؛ خاصة إذا كان من محبي القهوة، حيث يمتلك فرصة لاحتساء مشروبه المفضل لكن بعد إعداده باستخدام الطاقة الشمسية.

ويتابع الزائر للمقهى الموجود بالجناح الإيطالي مراحل إعداد القهوة عن طريق الطاقة الشمسية، بدايةً من طحن حبات القهوة حتى وضعها في الفنجان، والتي يتم تحضيرها في "وعاء موكا" والمستوحى تصنيعه من مبادئ الاقتصاد الدائري.



كما يهدف المشروع الفريد الذي صممته الشركة الإيطالية "كارلو راتي أسوسياتي" إلى توفير تجربة غامرة في عالم القهوة تمر عبر كل واحدة من مراحل دورة حياتها.

طريقة التحضير

يعتمد المقهى على أنبوب "سولار موكا"، الذي يشتمل على عدد من المرايا التي تتبع حركة الشمس لإنتاج الحرارة ويبلغ ارتفاعه 2.2 متر، وتساعد هذه التقنية المبتكرة في تقليص استهلاك الطاقة خلال مراحل عملية تحضير القهوة، حيث تمر المياه عبر أنابيب نحاسية تحتوي على القهوة، من أجل إعدادها بشكل نهائي، وتتم هذه العملية أمام أعين زوار الجناح الإيطالي.

تجربة مميزة

تجربة الزائر لمقهى الجناح الإيطالي لا تتوقف فقط عند تناول القهوة ومشاهدة مراحل إعدادها، حيث سيشاهد أسطحا مصنوعة من حبات القهوة المطحونة والمعاد استخدامها والمحفوظة في "قوالب الراتنج"، والتي تزين جميع جدران المقهى.

كما تم وضع عدد من حبات القهوة متوسطة الحجم لتنمو وترتفع عن سطح الأرض تدريجيًا مع مرور أيام معرض "إكسبو 2020"، على أن يتم استخدامها لإعداد القهوة فور نضوجها، لتكون لدى الزوار فرصة للتعرف إلى كيفية زراعة حبات البن، والمرحلة الأولية لعملية إنتاج القهوة.