القبض على برلماني ومذيع بعد وصف "مشين" بحق رئيس تونس

ألقت الشرطة التونسية، الأحد، القبض على عضو في البرلمان ومذيع تلفزيوني كانا من أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيّد، منذ قراراته التصحيحية في يوليو الماضي، بحسب محاميهما.

وقال المحامي سمير بن عمر إن القضاء العسكري أمر بإلقاء القبض عليهما بتهمة "التآمر على أمن الدولة وإهانة الجيش"، بعد بث برنامج على قناة "الزيتونة" التلفزيونية. وعبد اللطيف العلوي عضو في البرلمان عن ائتلاف الكرامة الموالي لحركة النهضة الإخوانية، وعامر عياد مذيع بقناة الزيتونة المقربة من الحركة ذاتها. وخلال البرنامج، انتقد العلوي وعياد الرئيس التونسي بشدة، ووصفاه بـ"الخائن". وعلق سعيّد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وأعفى الحكومة في يوليو، قبل أن يعيّن نجلاء بودن رئيسة جديدة للحكومة مؤخرا. ورحب كثير من التونسيين بتدخل الرئيس، بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي الذي تسببت به حركة النهضة.

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