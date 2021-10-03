قبل موقعة السيتي.. كلوب يعزف عن مساعدة صلاح في "عقده الجديد"

قبل الموقعة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي، مساء الأحد، لا يزال النجم المصري يواجه "معضلة" تجديد عقده مع "الريدز".

وأبدى أسطورة ليفربول جايمي كاراغر "استغرابه" الشديد من عزوف المدرب الألماني يورغن كلوب، عن التدخل في مفاوضات محمد صلاح مع النادي.

وقال كاراغر لصحيفة التلغراف: "في وقت سابق، تعهد كلوب بأن صفقة كابتن الفريق جوردان هندرسون ستتم، بعد تعقد المفاوضات، وتم ذلك فعلا، لكنه قال إنه" غير مشارك"في مفاوضات صلاح".

وأضاف المدافع الإنجليزي السابق: "يبدو هذا غريبا. إذا كان هناك سبب مقنع لعدم حل مسألة عقد صلاح بنفس الطريقة، فيجب توضيحه فورا".

ودخل صلاح ووكيل أعماله رامي عباس في مفاوضات مع ليفربول، لتجديد عقد النجم المصري براتب محسن، قد يصل إلى 200 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا.

وعمل ليفربول على تجديد عقود أغلب نجومه الرئيسيين هذا الصيف، مثل جوردان هندرسون وترينت ألكساندر أرنولد وفيرجيل فان ديك وأليسون وفابينيو.

وبالرغم من المفاوضات "الشائكة" بين صلاح وليفربول، إلا أن النجم المصري لم يتأثر أداءه خلال مباريات الفريق، فهو يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 5 أهداف.

ويواجه ليفربول خصمه العنيد مانشستر سيتي، في قمة الجولة السابعة من البريميرليغ، مساء الأحد.