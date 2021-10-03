الهند: تسجيل 32 ألف إصابة جديدة بوباء كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بلغ إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى الهند 33 مليونًا و791 ألفًا و61 حالة. وحسبما نقلت صحيفة "هندوستان تايمز"، قالت وزارة الصحة الهندية إنه "تم تسجيل 244 حالة وفاة بالفيروس"، ليبلغ إجمالى حالات الوفاة 448 ألفًا و817 حالة. وبحسب البيانات الرسمية، وزعت الهند 73 مليونًا و76 ألفًا و856 جرعة لقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.

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