عمان: وقف الحركة المرورية فى شمال وجنوب الباطنة ومنع التنقل

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة فى سلطنة عمان، اليوم الأحد، ‏وقف الحركة المرورية تمامًا بمحافظتى شمال وجنوب الباطنة، مع التأكيد على عدم السماح بالتنقل إلا للحالات الطارئة والإنسانية، نظرًا لاقتراب عين الإعصار "شاهين" من منطقة دخولها لليابسة.





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