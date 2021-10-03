إسرائيل تكشف تفاصيل هروب الأسرى الفلسطينيين الـ 6 من سجن جلبوع

أفادت القناة السابعة العبرية، اليوم الأحد، بأن الأسرى الفلسطينيين الستة الهاربين من سجن جلبوع، بدأوا الحفر في زنزانتهم مع نهاية العام 2020، وكانوا يقومون بالحفر، بشكل يومي، تم البدء فيها بخلع رخام قد وضع أسفل مرحاض الزنزانة، على أن يعيدوه بعد كل عملية حفر.

وذكرت القناة أن الأسرى عمدوا على الحفر على نوبات بهدف عدم الشف عنس رهب بشأن الهروب من السجن، مع استخدامهم لأدوات بسيطة، في وقت ساعدهم 5 من الأسرى الآخرين، توقفت مهمتهم عند حد التحذير من وصول السجانين إلى الزنزانة التي هربوا منها، وبعضهم ساعد في إزالة أكياس الرمل من نفق الهروب.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، الخميس الماضي، تقريرا مطولا أرفقته بشريط فيديو، ذكرت من خلاله عملية تفتيت الأسرى الفلسطينيين الستة الهاربين، في السادس من شهر سبتمبر الماضي، والذين تم اعتقالهم، أرضية سجن جلبوع الخرسانية، والتي تمكنوا من خلالها من الفرار إلى خارج السجن.

وأوضحت القناة العبرية أن وحدة "يهلوم" الهندسية التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي أجرت تحقيقا حول عملية الهروب، كشفت أنه من المرجح استخدام الأسرى الستة مادة حمضية أو الكوكاكولا في تفتيت أرضية السجن الخرسانية، وهي الأرضية التي تتواجد أسفل الحفرة التي استغلها الأسرى لحفر النفق من قلب زنزانة الأسر نفسها.

وأشارت القناة العبرية، عبر شريط الفيديو الذي أرفقته بتقريرها حول كيفية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، أن وحدة "يهلوم" الهندسية تقوم حاليا، بعمليات فحص دقيقة داخل السجون المختلفة، بغرض البحث عن أي أنفاق أخرى.

ونجح الأسرى الفلسطينيين الـ 6 في الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي الشديد الحراسة، عبر نفق حفروه من داخل الزنزانة، أخرجهم إلى خارج السجن، إلا أن جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، تمكنا من إلقاء القبض عليهم واعتقالهم، على التوالي، بعد مرور حوالي 14 يوما من عملية الهروب.