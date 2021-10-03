الاستعلام عن تكافل الطلاب 1443 إلكترونيًا

الاستعلام عن تكافل الطلاب إلكترونيًا، تقدم المملكة العربية السعودية الكثير من الدعم لمواطنيها حتى تساعدهم في أن يحظوا بحياة كريمة هانئة لا تختلف عن غيرهم من الأشخاص السعوديين كذلك، حيث قد وجد أكثر من برنامج من برامج الدعم المادي لجميع الفئات منها لطلاب المدارس وهو برنامج تكافل من مؤسسة تكافل الخيرية بإشراف خادم الحرمين الشريفين، ومع قرب توفير دعم تكافل للطلاب يزداد البحث حول موعد توفيره وطريقة التسجيل في تكافل وهذا ما سنعرفكم عليه اليوم.

دعم تكافل للطلاب في السعودية

دعم مؤسسة تكافل الخيرية هو دعم مادي مقدم من الملك سلمان لأبنائه الطلاب والطالبات في المدارس السعودية الذين يواجهون صعوبات مادية في استكمال الدراسة حيث لا يستطيعون شراء المستلزمات الدراسية المطلوبة التي تساعدهم في الدراسة، حيث يتم تقديم تلك المساعدة مع بداية كل عام دراسي للطلاب المسجلين في تكافل.

شروط التسجيل في مؤسسة تكافل

ومن أجل الاستفادة من دعم مؤسسة تكافل الخيرية للطلاب يجب أن تتوافر في الطالب الشروط التي وضعتها المؤسسة من أجل الحصول على الدعم وهي شروط هامة وأساسية لتحديد الفئات التي تستحق الدعم وهي:

الطالب السعودي فقط المسموح له بالتسجيل.

أن يكون في مدارس السعودية.

ضرورة التسجيل في موقع مؤسسة تكافل الخيرية الإلكتروني.

يجب أن يقوم الطالب بتحديث بياناته كل عام دراسي جديد.

مسموح لجميع الطلاب ما عدا طلاب الثانوية العامة.

كيفية التسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية

تسعى مؤسسة تكافل لمساعدة الطلاب وذويهم في استكمال تعليمهم إيمانًا بقوة الشباب الصغار وأنهم هم أمل المستقبل ولا يجب أن يتم إهمالهم بسبب الظروف المادية لهم أو لأسرهم، والطلاب الذين تتوافر بهم شروط مؤسسة تكافل يمكنهم اتباع خطوات التسجيل الآتية للتقديم في مؤسسة تكافل: