كيفية إلغاء خدمة كمل Stc؟

إلغاء خدمة كمل Stc، تقدم شركة اس تي سي السعودية مجموعة خدمات متنوعة لعملاء السعودية للاتصالات وخدمة كمل Stc من تلك الخدمات ولكنها تحتاج لبعض الرسوم، لهذا يرغب بعض مستخدمي خدمة كمل Stc إلغائها، حيث قم تم توفير طريقة سهلة وبسيطة من إلغاء الاشتراك في خدمة كمل Stc تابعوا معنا لمعرفة الخطوات الصحيحة لذلك.

طريقة إلغاء خدمة كمل Stc

يتم إلغاء هذه الخدمة بشكل مجاني وبطريقة بسيطة، حيث يقوم العميل بإرسال رسالة لرقم 900 ويكون في الرسالة الرقم 1056 وإرسالها، ومن ثم الانتظار لثواني فقط حتى يتم الرد برسالة توضح نجاح إرسال الرسالة وإتمام الخدمة وإلغاء الاشتراك في كمل اس تي سي.

أكواد الاشتراك في خدمات stc

هناك أكثر من خدمة إلكترونية تقدمها شركة الاتصالات السعودية للعملاء بطريقة مبسطة من خلال أكواد أو رموز الاشتراك بتلك الخدمات منها:

لخدمة طباعة الفواتير: إرسال رسالة للرقم 900 بها 1560. التعرف على حالة الخدمات من الجوال: إرسال رسالة للرقم 900 بها 9977. إضافة رقم الجوال لاستعلامات الدليل: إرسال رسالة للرقم 900 بها 1530. حجب تفاصيل المكالمات من stc: الاشتراك بإرسال رسالة إلى 900 بها 1540. التعرف على أرقام الجوالات الموجودة باسمك: إرسال رسالة إلى 900 بها 9988. لإلغاء خدمات stc: إرسال رسالة للرقم 900 بها 9922. للتعرف على المبالغ الغير مفوترة: إرسال رسالة للرقم 900 بها 1110. لخدمة إضافة الخدمات على جوالك: إرسال رسالة للرقم 900 بها 9911. خدمة التجوال الدولي للاشتراك يرسل رقم 1400 على رقم 900. لمعرفة رموز خدمات stc: بإرسال رسالة إلى 900 بها رقم 1. تفعيل خدمة موجود اكسترا إرسال رسالة على رقم 900 بها 1520. خدمة الأهل والأصدقاء إرسال رسالة لرقم 900 بها 6116. تشغيل إعدادات الجيل الثالث إرسال رسالة للرقم 900 بها 9966. خدمة المكالمات الجماعية إرسال رسالة للرقم 900 بها 1600. خدمة مفتاح الدولي التفعيل يرسل رسالة للرقم 900 بها 4221.

خدمات Stc العامة للعملاءرقم خدمة عملاء Stc المجاني

خصصت شركة الاتصالات السعودية رقم هاتف مجاني يمكن للعملاء الاتصال عليه ليقوم فريق العمل بالرد على الاستفسارات والأسئلة الموجهة للشركة للتعرف على الخدمات والعروض المتاحة وخاصةً العروض المقدمة على الباقات، وللاتصال على رقم شركة الاتصالات السعودية المجانية هذا هو الرقم 9200.