العراق: إحباط محاولة تفجير سيارة مفخخة ومقتل سائقها فى الأنبار

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت الخلية العراقية، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت القوات الأمنية فى محافظة الأنبار من محاصرة عجلة يقودها إرهابى انتحارى فى شارع (١٠٠) الخدمى فى مدينة الرمادى".

وأضافت أن "قواتنا الأمنية قامت بإطلاق النار عليه، مما دفع هذا الإرهابى لتفجير نفسه داخل العجلة، دون حدوث خسائر بشرية أو مادية".