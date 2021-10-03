أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار رعدية على 8 محافظات

توقعات بهطول أمطار رعدية على 8 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة .

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية وتكون أكثر غزارة على محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، المحويت وحجة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء .

وذكر المركز أن هطول الأمطار قد يشمل أيضا أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين ، شبوة وحضرموت، ومن المحتمل هطول امطار متفرقة بعضها غزيرة على السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار أو تكون الضباب في المنعطفات والمنحدرات الجبلية .

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي، بلغت في المعافر : 26.4 ملم, المحويت : 13.3, السدة : 10 , عتق : 9.6 , إب : 8 , حجة : 5.6 , تعز- المطار : 4.5.

كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

