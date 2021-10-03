هبوط أول رحلة مصرية "مباشرة" في تل أبيب

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة مصر للطيران في إسرائيل، الأحد، في أول رحلة طيران مباشرة لها بين القاهرة وتل أبيب.

واستقبلت الطائرة في مطار بن غوريون الدولي بـ"تحية الماء"، وهي تحتية احتفالية، يتم فيها ضخ المياه على شكل أقواس، ويعبر من خلالها المحتفل به.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هبطت الطائرة لأول مرة في مطار بن غوريون، مشيرة إلى أنها ستقوم برحلة أسبوعية بين القاهرة وتل أبيب.

في الشهر الماضي، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مصر لعقد محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.

كانت هذه أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي منذ عام 2010، عندما استضاف الرئيس حسني مبارك قمة مع بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزيرة الخارجية الأميركية آنذاك هيلاري كلينتون.