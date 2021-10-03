هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة مصر للطيران في إسرائيل، الأحد، في أول رحلة طيران مباشرة لها بين القاهرة وتل أبيب.
واستقبلت الطائرة في مطار بن غوريون الدولي بـ"تحية الماء"، وهي تحتية احتفالية، يتم فيها ضخ المياه على شكل أقواس، ويعبر من خلالها المحتفل به.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هبطت الطائرة لأول مرة في مطار بن غوريون، مشيرة إلى أنها ستقوم برحلة أسبوعية بين القاهرة وتل أبيب.
في الشهر الماضي، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مصر لعقد محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.
كانت هذه أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي منذ عام 2010، عندما استضاف الرئيس حسني مبارك قمة مع بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزيرة الخارجية الأميركية آنذاك هيلاري كلينتون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هبوط أول رحلة مصرية "مباشرة" في تل أبيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.