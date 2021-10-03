هجوم جديد في كابل.. والهدف عزاء والدة ذبيح الله مجاهد

استهدف انفجار وقع في كابل، الأحد، عزاء والدة المتحدث باسم حكومة طالبان وكيل وزارة الإعلام الأفغانية ذبيح الله مجاهد، حسبما أفاد موفد "دوت الخليج".
وأعلنت حكومة طالبان مقتل عدد من المدنيين إثر الانفجار الذي تم عبوة ناسفة، ووقع قرب مسجد في منطقة شاماناوزوري في العاصمة الأفغانية.
وقال ذبيح الله مجاهد على تويتر: "استهدف انفجار بعد الظهر تجمّعا لمدنيين قرب مدخل مسجد (عيد كاه) في كابل، ما أدى إلى مقتل عدد منهم"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
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