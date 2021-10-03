جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "الرؤية" العمانية، تواصل الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع العمانية عمليات الدعم الفنى والإسناد الهندسى للمواطنين والمقيمين فى المناطق المتأثرة بالإعصار الجوى "شاهين"، من خلال توفير المولدات الكهربائية ومركبات شفط المياه والمعدات الفنية اللازمة. كما تواصل الخدمات الهندسية التابعة للدفاع عمليات إسناد للجهات الحكومية الأخرى بما تحتاج إليه من دعم، فى إطار تفعيل خطة العمل المشترك جنبًا إلى جنب مع باقى أسلحة القوات المسلحة واللجنة العسكرية الرئيسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش السلطانى يواصل عملياته لدعم متضررى إعصار شاهين فى عمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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