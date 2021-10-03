أفغانستان: مطار كابول جاهز للرحلات الدولية

ووفقًا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، قال مسؤولون إن رحلات محلية بدأت فى المطار، وأنه جاهز للرحلات الدولية من أجل استئناف نشاطه الطبيعى.
وكان مطار كابول استقبل بعض الرحلات من قطر وباكستان والإمارات خلال الأيام الأخيرة. وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدنى الأفغانية، محمد نعيم صالحى، إن الهيئة أرسلت خطابات إلى دول مجاورة والمجتمع الدولى، تطلب منهم استئناف الرحلات فى المطار.
وأضاف صالحى: "من الناحية الفنية، ليس هناك أى مشكلة قبل (استئناف) الرحلات الدولية. إننا نتطلع لإيجاد ردود من الدول المجاورة، حول ما إذا كانت ستبدأ الرحلات إلى مطار كابول أم لا"، لافتًا إلى أن الرحلات المحلية مستمرة حاليًا.
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