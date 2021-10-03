تظاهرات حاشدة وسط تونس تندد بالإخوان والغنوشى

جدة - نرمين السيد - نظم الآلاف من التونسيين تظاهرات حاشدة فى شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة تونس، اليوم الأحد، تأكيدًا على دعمهم للإجراءات والقرارات التى أعلن عنها الرئيس قيس سعيد فى يوليو الماضى، وعلى رأسها قراره بتجميد عمل البرلمان.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، رفع المتظاهرون شعارات مناهضة لحركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشى، مطالبين بحل البرلمان الحالى الذى تم تجميد أعماله بعد تظاهرات يوليو الماضى. جاءت التظاهرات الروسية استجابة لدعوات أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى الأيام الأخيرة، ودعوة أطلقتها عدة أحزاب، ردًا على وقفة احتجاجية نظيمها عناصر من الإخوان فى نهاية الشهر الماضى، للمطالبة بعودة البرلمان الذى كانت تسيطر عليه جماعة حركة النهضة الإخوانية وتيارات إسلام سياسى موالية لها.

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