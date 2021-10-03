إن التغيير في الأسعار الخاصة بالهواتف قد يحدث باستمرار و في الآونة الأخيرة وخاصةً أسعار هواتف موبايلات شاومي حيث تعد تلك الهواتف من أكثر الهواتف شهرة في الوطن العربي لأن هذه الهواتف قد أثبتت إمكانيتها على تنافس العديد من الشركات الكبيرة و وبأسعار قليلة مما أدى ذلك إلى شهرة شركة شاومي بشكل سريع وجعل هواتفها الأكثر مبيعًا في الوطن العربي.

تتعدد الموبايلات التي يتم تنزيلها من قبل شركة شاومي وبالتالي يوجد أسعار كثيرة لهذه الموبايلات.

شاومي ريدمي9A وهو يحتوي على ٣٢+٢ جيجا أما عن سعره فهو مناسب حيث يقدر ب ١.٦٥٠ ج فقط

شاومي ريدمي 9C يحتوي على ٦٤+٣, جيجا وبقدر ب 2050 جنيه

شاومي ريدمي 6 برو ويحتوي هذا الهاتف على ٣٢+٣ جيجا وسعر هذا الهاتف هو 2350جنيه.

شاومي ريدمي7 ويتميز هذا الهاتف بأنه يحتوي على ٣٢+٣ جيجا بحوالي 2250جنيه.

شاومي ريدمي نوت 9s ويحتوي على ١٢٨+٦ جيجا بحوالي 3600 جنيه

شاومي ريدمي نوت 9 برو 128+6 جيجا وسعر هذا الهاتف هو 3.700 جنية

شاومي مي 10 تي لايت 128+6 جيجا 4.700 جنية

شاومي مي نوت 10 لايت ويتميز هذا الهاتف بانه يحتوي على128+6 جيجا أما عن سعره فهو 4.700 جنيه.

شاومي مي 8 لايت ويتميز هذا الهاتف بأنه يحتوي على 128+6 جيجا أما بخصوص سعره فهو يقدر ب 3.777 جنيه.

شاومي ريدمي نوت 8 برو ويحتوي على 128+6 جيجا وسعره هو 3.100 جنيه .

شاومي بوكو M3 وهو جهاز يتميز بأنه جيد ويحتوي على 128+4 جيجا وسعره هو 2.800 جنية

شاومي ريدمي 8A ويعد هذا الهاتف من أكثر هواتف شاومي المشهورة حيث يحتوي على 32+2 جيجا وسعره مناسب جدًا وهو 1.950جنيه.

شاومي ريدمي 7A ويتميز هذا الهاتف بأنه يحتوي على 32+2 جيجا أما بخصوص سعره فهو يقدر ب 1777 جنيه فقط.

شاومي مي A2 لايت وهو يحتوي على 32+3 جيجا وسعره 2.377 جنية فقط

وبناءً على ما سبق ذكره نستنج أن أسعار موبايلات شاومي 2021 قد تتغير باستمرار نظرًا لكثرة الاصدارات لهواتف شاومي وأن شركتها تقوم بتنزيل العديد من الهواتف الحديثة وبناء على ذلك قد تتغير الأسعار باستمرار.

إلى هنا قد وصلنا لنهاية مقالنا أسعار موبايلات شاومي ٢٠٢١ نرجو أن نكون قد أفدناكم.