أخبار اليمن : وصول سفينة غاز ميناء الحديدة

وصول سفينة غاز ميناء الحديدة
وصلت السفينة "كلوديا" المحملة بثمانية آلاف و473 طن متري من الغاز المستورد، إلى ميناء الحديدة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الشركة اليمنية للغاز علي معصار أن وصول هذه السفينة يأتي بعد احتجازها لمدة ٨٢ يوما من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي.
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار إلى أن تحالف العدوان ما يزال يمارس القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية والغاز واحتجازها لفترات طويلة، ما يتسبب في مضاعفة معاناة المواطنين.
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