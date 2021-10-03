كتيبة النجوم "لا تعمل".. هزيمة مستحقة لباريس سان جرمان

لم تنفع كتيبة النجوم باريس سان جرمان، من تفادي أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم، ظهر الأحد، لتجدد الشكوك حول تجانس المجموعة.
وتعرض باريس سان جرمان لهزيمة مستحقة بنتيجة 0-2، على يد رين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.
وفشل نجم الفريق الجديد، الأرجنتيني ليونيل ميسي، من التسجيل مجددا في الدوري الفرنسي، بالرغم من اقترابه من التسجيل، عندما سدد ضربة حرة رائعة ارتطمت بالعارضة.
وبالرغم من تحقيق النادي الباريسي 7 انتصارات في الدوري، إلا أنه "يعاني" خلال مبارياته، حتى التي ينتصر فيها، وهو ما بدا جليا خلال مواجهة رين الأحد.
وزادت الشكوك حول " تجانس" نجوم الفريق ميسي ونيمار وكيليان مبابي معا، وأحقية المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بالبقاء.
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