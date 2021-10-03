رابط التقديم في الدعم الريفي وشروط التسجيل وكم مبلغ الدعم الريفي

رابط التقديم في الدعم الريفي وشروط التسجيل؛ تم إطلاق برنامج ريف في المملكة العربية السعودية من قبل وزارة المياة والبيئة وذلك لمساعدة صغار المزارعين والعاطلين والأسر المنتجة ويمكن لكل من تنطبق عليه الشروط التي وضعتها الوزارة التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم طريقة التسجيل في الدعم الريفي وشروطه وموعد نزول الدعم الريفي

رابط التقديم في الدعم الريفي

أعلنت وزارة البيئة والمياة عن بوابة ريف الإلكترونية منذ مدة وجيزة وذلك للتسجيل من خلالها على الدعم حيث تم فتح باب التسجيل في الدعم الريفي في مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية، ويمكن لكل من تنطبق عليه شروط الدعم التقديم في الدعم للحصول عليه والاستفادة منه.

شروط التسجيل في الدعم الريفي

تم إعلان شروط الدعم الريفي من قبل وزارة الزراعة والمياه والتي من أهمها:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو ممن يحمل بطاقة التنقل.

يجب أن يكون المتقدم يعمل في إحدى المهن المحددة بنفسة.

أن لا يكون المتقدم يعمل في أياً من القطاعات العامة أو الخاصة.

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريال كما لا يزيد الدخل السنوي عن 54000 ريال سعودي.

ألا يكون المتقدم يستفاد من أكثر من ثلاثة برامج دعم أخرى.

أن يقوم بتقديم ما يثبت ممارسة للمهنة.

لابد أن يلتزم المتقدم بجميع الشروط الصحية الخاصة بالبرنامج.

أن يكون المتقدم يمتلك حساب بنكي فعال.

موعد نزول الدعم الريفي وكم المبلغ المحدد للدعم

يتساءل العديد ممن قاموا بالتسجيل في دعم ريف عن موعد نزول الدعم وما المبلغ المالي للدعم فقد قام الدعم الريفي بتوضيح مبلغ الدعم عبر موقعه الخاص بتويتر حيث أنه يقدر بحوالي 54 ألف ريال سعودي في السنة الواحدة، وأنه يتم نزول الدعم في أول عشر أيام من الشهر الميلادي أي من يوم 1 إلى يوم 10 من نفس الشهر.

وفي نهاية هذا المقال نكون قدمنا لكم رابط التقديم في الدعم الريفي، وشروط التسجيل في برنامج دعم ريف, وكذلك كم مبلغ الدعم الريفي.