ساعة ذرية وآلة حفر على المريخ.. ابتكارات إيطالية في "إكسبو"

ألقت شركة "ليوناردو" الإيطالية بثقلها في "إكسبو 2020 دبي"، عندما كشفت عن ابتكاراتها الثورية في جناح إيطاليا؛ إذ تعرض الشركة المتخصصة في مجال الفضاء والدفاع والأمن، أحدث منتجاتها، التي شملت آلة حفر على المريخ، وأدق ساعة ذرية للملاحة الفضائية، وطائرة هليكوبتر ثورية.

موقع "دوت الخليج" يستعرض تفاصيل الابتكارات الإيطالية في إكسبو 2020 دبي.



آلة حفر

تستعرض شركة "ليوناردو"، آلة الحفر الآلية، التي ستستخدم في مهمة "Exomars 2022" الخاصة ببعثة وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الروسية، التي تم إنتاجها بدعم من وكالة الفضاء الإيطالية، وهي على وشك كسر الرقم العالمي عبر الحفر لعمق مترين في تربة المريخ، مقارنة بعمق سبعة سنتيمترات فقط الذي تم التوصل إليه سابقا.

وتتميز آلة الحفر الجديدة، بمعدل استهلاك للطاقة أقل بخمس مرات من المثقاب المستخدم في المنازل (80 واط)، و60 دورة في الدقيقة.

أدق ساعة ذرية

تعدّ ساعة "ليوناردو" الذرية (مايزر الهيدروجين السلبي) الأكثر دقةً في العالم؛ إذ لا يزيد تفاوت تقدمها أو تأخرها عن ثانية واحدة في كل ثلاثة ملايين عام، وتم تصميمها خصيصًا للعمل في الفضاء لأكثر من 12 عامًا، وتعمل حاليًا في أكثر 40 وحدة في الفضاء.

وتوفر دقة الساعة الذرية استقرارًا رائعًا ما يجعل نظام الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية الأوروبي "غاليليو" أكثر الأقمار الاصطناعية دقة على الإطلاق.

طائرة ثورية

تُعد الطائرة من النوع "tiltrotor AW609"، أول طائرة مروحية تجارية تتضمن تقنية المراوح القابلة لتغيير الاتجاه "tiltrotor" يتم تطويرها للاستخدام المدني في العالم، وتتميز بجمعها بين أداء الطائرة التقليدية والمروحية؛ إذ تتميز بسرعة ونطاق وارتفاع لطائرة توربينية ثابتة الجناحين وتعدد استخدامات الإقلاع والهبوط العمودي لطائرة هليكوبتر.

والطائرة الثورية قادرة على الطيران على ارتفاع 25000 قدم وفي ظروف الطقس السيء، كما أن الطائرة جاهزة للطيران ليلًا أو نهارًا، بفضل نظام رؤية اصطناعي متطور ومصباح هبوط قابل للسحب وقابل للتوجيه لإظهار الطريق.

كما تستعرض شركة ليوناردو مساهمتها المبتكرة في بناء مهبط طائرات الهليكوبتر في إكسبو 2020 دبي، بالتعاون مع شركة فالكون لخدمات الطيران.

ويمثل المهبط - القابل للإزالة وإعادة الاستخدام والمبنية بمواد مستدامة حلًا يهدف إلى الجمع بين مهبط طائرات الهليكوبتر والمعارض ومناطق الصالة، وسيسهل التنقل من وإلى موقع إكسبو 2020، ودعم تطوير شبكة من النقاط.