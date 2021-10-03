إيران: فقدان 5 صيادين بسبب إعصار «شاهين»

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "إرنا" الإيرانية، قال مساعد شؤون صيد الأسماك فى الدائرة العامة للثروة السمكية بمحافظة سيستان وبلوشيستان جنوب شرق إيران، عطاء الله رئيسى، إن "لنشين للصيد كان على متنهما 16 صيادًا ضربهما الإعصار، ما أدى الى ارتطامهما بالصخور، وبالتالى تحطمهما وغرقهما".
وأشار رئيسى إلى أن 11 صيادًا تمكنوا من الوصول إلى الساحل، فيما لايزال 5 صيادين فى عداد المفقودين، موضحًا أن عمليات البحث عن الصيادين المفقودين فى منطقة بسابندر جنوب شرق البلاد، مازالت مستمرة.
ونوه المسؤول الإيرانى إلى أن إعصار "شاهين" الموسمى ألحق خسائر بالبنى التحتية لمنشآت الصيد ومخازن الأسماك.
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