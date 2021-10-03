تمويل براتب 2000 ريال بأقساط ميسرة بدون كفيل وبلا تحويل راتبك

شركة إمكان للتمويل بالمملكة تقدم أفضل تمويل براتب 2000 ريال سعودي فقط لا غير حيث هو أقل راتب يمكن من خلاله الحصول على تمويل نقدي ميسر يصل إلى 50 ألف ريال سعودي بموافقة الشركة بعد تطبيق كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على التمويل الميسر من إمكان مصرف الراجحي وأتاحت الشركة الآن التمويل عبر الأونلاين للحصول على تمويل نقدي بدون كفيل بأقساط ميسرة بلا تحويل لراتبك الشهري في السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً عبر شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي في أراضي السعودية.

الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب تمويل شركة إمكان

شركة إمكان للتمويل بالمملكة توفر التمويل براتب 2000 ريال سعودي بدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري وبدون كفيل ولكن يجب توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على التمويل الميسر من إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية وإليكم كافة الضمانات اللازمة للموافقة على طلب التمويل كما يلي بالتفصيل:

يتم طلب التمويل الميسر بعد إصدار تقرير سمه السعودي بالمملكة وعدم التعثر فيه للموافقة على قرض شركة إمكان للتمويل.

يحتاج التمويل توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

يطلب التمويل فتح حساب في مصرف الراجحي السعودي جديد عام ١٤٤٣ هجرياً.

يبدأ عمر التقديم من 20 عام فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان السعودي بالمملكة.

المتقدم يجب أن يكون حاصل على الجنسية السعودية ويملك الهوية الوطنية السعودية سارية المفعول في السعودية.

يمتاز التمويل الميسر النقدي بأنه مطابق ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضيها.

التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر موقع شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة أربعة وعشرون شهر وأقل فترة تمويل ثلاثة أشهر فقط لا غير.

تمويل إمكان مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي أو بدون ضامن سعودي الجنسية.

التمويل متاح لجميع المواطنين السعوديين سواء يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة.

مميزات الحصول على برنامج تمويل إمكان مصرف الراجحي السعودي