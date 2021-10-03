الجزائر تحظر مرور الطائرات العسكرية الفرنسية فوق أراضيها

جدة - نرمين السيد - أعلن الناطق باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية، اليوم الأحد، أن الحكومة الجزائرية حظرت تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية فوق أراضيها، علمًا بأنها تستخدم مجالها الجوى عادة لدخول ومغادرة منطقة الساحل التى تنتشر فيها قوة "برخان" الفرنسية.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال الكولونيل باسكال إيانى: "لدى تقديم مخططات لرحلتى طائرتين هذا الصباح، علمنا أن الجزائريين سيغلقون المجال الجوى فوق أراضيهم أمام الطائرات العسكرية الفرنسية". وأكد المسؤول العسكرى الفرنسى أن ذلك "لن يؤثر على العمليات أو المهام الاستخباراتية" التى تقوم بها فرنسا فى منطقة الساحل.

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