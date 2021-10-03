تمويل ميسر بدون كفيل أو تحويل الراتب بالتقسيط لدى شركة إمكان

تمويل ميسر متوافق مع الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية عبر شركة إمكان للتمويل ويحق لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير التقديم على هذا التمويل لخدماتهم وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة ويمتاز التمويل بأنه بدون كفيل غارم بالتقسيط لمدة سنة كاملة كذلك بدون تحويل الراتب الشهري عبر شركة إمكان للتمويل ويتم التقديم الإلكتروني بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع الشركة لتوفير الوقت والمجهود وحرصاً على توفير مطالب العملاء السعوديين داخل المملكة العربية السعودية.

الشروط والأحكام والمتطلبات الأساسية لدى شركة إمكان

هناك العديد من المواطنين السعوديين الراغبين في طلب تمويل إمكان مصرف الراجحي للحصول على خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان بدون كفيل أو تحويل للراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل وميسرة لجميع المواطنين السعوديين وسوف نوضح اليوم كل التفاصيل المتاحة والشروط الواجبة:

موقع شركة إمكان للتمويل بالمملكة يحتاج إحضار تقرير سمه السعودي ويجب عدم تعثر العميل المتقدم السعودي في هذا التقرير داخل المملكة.

توفير راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال من المواطنين السعوديين للموافقة على تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة.

المملكة العربية السعودية توفر ذلك التمويل لجميع الحاصلين على الجنسية السعودية فقط لا غير كشرط أساسي للتمويل.

العمر عشرون عام هو العمر المناسب للتقديم على تمويل إمكان الميسر لجميع العملاء السعوديين من مصرف الراجحي السعودي.

التمويل يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل.

التمويل بفترة سداد ميسرة بالتقسيط حتى أربعة وعشرون شهر تقريباً.

يسمح بالحصول على التمويل بفترة سداد ثلاثة أشهر فقط لا غير لدى موقع شركة إمكان للتمويل.

مطابق التمويل الميسر مع أحكام الإسلام داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يحق الحصول على تمويل إمكان بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

أمتاز بأنه تمويل بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة.

تمويل براتب يبدأ من 2 ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية لهذا العام.

أهم مزايا قرض شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي