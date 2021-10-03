وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني.. رابط التقديم 1443

الشؤون الصحية بالحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت عن توفير عدد كبير من الوظائف الشاغرة لديها في بعض من مدن المملكة، ويتم التقديم بهذه الوظائف للرجال ممن يحملون شهادات الثانوية العامة وما يعلو، وذلك من أجل التعيين على عدد مميز من الوظائف التي لها تخصص معين منها الإداري والطبي والصحي، حيث يتم العمل علي الوظائف المعلنة في كل من محافظات جدة والرياض بالإضافة الي المدينة المنورة ومدين الأحساء، على أن يقوم جميع المتقدمين باستيفاء الشروط التي تم تحديدها من جانب الشؤون الصحية، والعمل علي اتباع جميع التعليمات المرتبطة بالتقديم والتي الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني للشؤون الصحية بالحرس الوطني. شروط الوظائف الجديدة بالشؤون الصحية للحرس الوطني يجب للتقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل هذه الشهادة في التخصصات المطلوبة.

عند التقديم يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على ترخيص الهيئة السعودية في التخصصات الصحية وذلك فيما يخص التعيين للوظائف الصحية وفيما يخص باقي الوظائف والتخصصات الإدارية فلا ضرورة للترخيص.

في حالة إذا كانت شهادة التعليم الخاصة بكل فرد من خارج المملكة فيجب تقديم معادلة تكون معتمدة من وزارة التعليم بالمملكة.

يجب تقديم تقرير طبي يثبت عدم وجود أي أمراض تمنعه من التقديم.

يجب أن يتم النجاح في المقابلة الشخصية والفحص الطبي الذي يجري للمتقدم.

يجب عن التقديم توفير الآتي (بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية الصلاحية، بالإضافة الي شهادة المؤهل التعلمي، تقديم صورة من التقرير الطبي يكون معتمد من أحد المستشفى الحكومية بالمملكة). رابط التقديم بوظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني يبدأ التسجيل بالوظائف بالدخول علي رابط الموقع التالي: الحرس الوطني.

الضغط علي الوظائف الخالية من القائمة الرئيسية.

سوف تظهر صفحة تحتوي علي جميع الوظائف والتخصصات المطلوبة.

يجب تحديد التخصص الذي يرغب صاحبه بالتوظيف به.

يجب قراءة شروط كل وظيفة علي حده ثم البدء بتسجيل البيانات التي تخص كل متقدم من خلال نموذج التسجيل الذي يوفره الموقع ورفع جميع المستندات المطلوبة للتقديم.

الضغط علي تسجيل الطلب. شروط الوظائف الجديدة بالشؤون الصحية للحرس الوطنيرابط التقديم بوظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني الوسوم

الشؤون الصحية بالحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت عن توفير عدد كبير من الوظائف الشاغرة لديها في بعض من مدن المملكة، ويتم التقديم بهذه الوظائف للرجال ممن يحملون شهادات الثانوية العامة وما يعلو، وذلك من أجل التعيين على عدد مميز من الوظائف التي لها تخصص معين منها الإداري والطبي والصحي، حيث يتم العمل علي الوظائف المعلنة في كل من محافظات جدة والرياض بالإضافة الي المدينة المنورة ومدين الأحساء، على أن يقوم جميع المتقدمين باستيفاء الشروط التي تم تحديدها من جانب الشؤون الصحية، والعمل علي اتباع جميع التعليمات المرتبطة بالتقديم والتي الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني للشؤون الصحية بالحرس الوطني. شروط الوظائف الجديدة بالشؤون الصحية للحرس الوطني يجب للتقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل هذه الشهادة في التخصصات المطلوبة.

عند التقديم يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على ترخيص الهيئة السعودية في التخصصات الصحية وذلك فيما يخص التعيين للوظائف الصحية وفيما يخص باقي الوظائف والتخصصات الإدارية فلا ضرورة للترخيص.

في حالة إذا كانت شهادة التعليم الخاصة بكل فرد من خارج المملكة فيجب تقديم معادلة تكون معتمدة من وزارة التعليم بالمملكة.

يجب تقديم تقرير طبي يثبت عدم وجود أي أمراض تمنعه من التقديم.

يجب أن يتم النجاح في المقابلة الشخصية والفحص الطبي الذي يجري للمتقدم.

يجب عن التقديم توفير الآتي (بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية الصلاحية، بالإضافة الي شهادة المؤهل التعلمي، تقديم صورة من التقرير الطبي يكون معتمد من أحد المستشفى الحكومية بالمملكة). رابط التقديم بوظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني يبدأ التسجيل بالوظائف بالدخول علي رابط الموقع التالي: الحرس الوطني.

الضغط علي الوظائف الخالية من القائمة الرئيسية.

سوف تظهر صفحة تحتوي علي جميع الوظائف والتخصصات المطلوبة.

يجب تحديد التخصص الذي يرغب صاحبه بالتوظيف به.

يجب قراءة شروط كل وظيفة علي حده ثم البدء بتسجيل البيانات التي تخص كل متقدم من خلال نموذج التسجيل الذي يوفره الموقع ورفع جميع المستندات المطلوبة للتقديم.

الضغط علي تسجيل الطلب. شروط الوظائف الجديدة بالشؤون الصحية للحرس الوطنيرابط التقديم بوظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

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