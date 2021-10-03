اردني يحرق سيارته في الطفيلة .. بالفيديو

دوت الخليج :- اقدم مواطن اردني مساء اليوم السبت على احراق سيارته في الطفيلة , ولم تعرف دوافع قيامه بهذا الفعل . و قال المواطن عبر فيسبوك انه اقدم على احراق سيارته احتجاجا على الحكومة دون ان يوضح سبب هذا الاحتجاج . وقد قامت الاجهزة الامنية المختصة بإيقافه .

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