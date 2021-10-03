صدور نتائج الأهلية الدفعة 47 من حساب المواطن

حساب المواطن أكد عن صدور نتائج الأهلية للدورة الجديدة من الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، ولذلك تم الإعلان على أن يمكن على جميع المواطنين السعوديين التحقق من الأهلية، ولذلك يجب على جميع الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن، ولذلك أودع حساب المواطن في الفترة الأخيرة حوالي 1.9 مليار ريال سعودي للدعم المادي الأسرى الخاص بشهر سبتمبر الماضي 2021م وهذا للمواطنين السعوديين المستفيدين المكتملة طلباتهم جميعاََ، ولذلك تم الايضاح على أن قد بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة حوالي 10.5 ملايين مستفيد وتابع شملهم.

ومن المؤكد أن قد بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدورة الأخيرة للمستفيدين حوالي 21 مليون ريال سعودي، وهذا لكي يصبح إجمالي ما دفعه برنامج حساب المواطن للمستفيدين السعوديين، منذ انطلاقته أكثر من 103 مليارات ريال سعودي منها حوالي 854 مليون ريال سعودي مخصص وهذا تعويضات الدفعات الماضية.

تجد الإشارة إلى أن حساب المواطن أوضح في الفترة الأخيرة على أن 77% من المستفيدين الذين تحصلوا على الدعم المادي الشهري المخصص لمستفيدي برنامج حساب المواطن لهذه الدفعة، حيث أن حساب المواطن أوضح علي أن مبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة للمستفيدين حوالي 1057 ريال سعودي مخصص، ولذلك تم الإعلان على أن قد بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 93%.

حساب المواطن أكد على أن بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مواطن سعودي مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي المخصص، حيث أن قد بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة أكثر من 164 ألف مواطن سعودي مستفيد، ومشكلين 7% من إجمالي المستقلين الرئيسين من الدعم المادي المخصص لبرنامج حساب المواطن.

بالإضافة إلى ذلك أن نسبة أرباب الأسر السعودية المستحقة من الدعم المادي قد بلغ 92% أما بالنسبة لربات الأسر السعودية فقد بلغت نسبتهم حوالي 8% حيث أن قد بلغ نسبة الإناث المستقلات حوالي 43% حيث أن قد شكل الذكور المستقلون 57% ولذلك حساب المواطن أوضح على أن 85% من إجمالي المستقلين الرئيسين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل من الدعم المادي، فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى من الدعم المادي.